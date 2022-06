Referendum: Salvini, Draghi e Mattarella ricordino il voto

MILANO, 09 GIU - "Magari sono stato distratto io, ma non mi sono accorto che dalle massime cariche dello Stato sia arrivato un promemoria agli italiani sul fatto che possano votare i referendum sulla giustizia": lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, stamani a un evento elettorale a Sesto San Giovanni a sostegno del candidato sindaco Roberto Di Stefano. "È mercoledì: conto che da qui a domenica - ha aggiunto - il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio si limitino quanto meno a ricordare agli italiani che votare al referendum è un diritto. Chi non vota poi non si lamenti se la giustizia non cambia per i prossimi 30 anni".

