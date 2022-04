Regeni: Radicali, Draghi e Di Maio intervengano

ROMA, 12 APR - "Ci uniamo all'appello della famiglia Regeni e degli avvocati che da anni cercano di avere giustizia: Draghi e Di Maio intervengano", Lo afferma Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani. "Il regime di Al Sisi ha espresso ancora una volta lo sprezzante disinteresse a collaborare con il nostro Paese non notificando gli atti ai quattro indagati in Italia per l'omicidio di Giulio Regeni: gli ufficiali della National Security Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Il regime del Cairo ha addirittura negato alla ministra Cartabia la possibilità di incontrare il suo omologo egiziano. L'ultima carta da giocare per l'Italia è rappresentata da un intervento diretto del premier Draghi e del ministro Di Maio sul generale Al Sisi. In gioco vi sono sia il diritto dei genitori di Giulio Regeni di ottenere verità e giustizia sia la credibilità e l'autorevolezza del nostro Paese", conclude.

