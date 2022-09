Regionali, a 48 ore dall'inizio dello spoglio mancano ancora i dati definitivi: governo solo dopo l'attribuzione dei seggi

Con la validazione da parte della Prefettura di Palermo dei dati relativi alle sei sezioni del Comune di Marineo, si è chiuso definitivamente lo spoglio per le elezioni regionali nel Palermitano. Sono scese, quindi, a 48 le sezioni elettorali che, a causa di dati incompleti e/o errati trasmessi dai Comuni alle Prefetture, ancora mancano all’appello. Nello specifico: 43 nel Siracusano (42 nel capoluogo e una a Lentini); due nella città di Agrigento; due nel Comune di Villalba, nel Nisseno; e una a Misiliscemi, in provincia di Trapani.

Pubblicità

A 48 ore dall’inizio dello scrutinio dei voti per le Regionali in Sicilia non si hanno quindi ancora ancora i risultati definitivi. Il portale web elezioni.regione.sicilia.it è stato già aggiornato con il dato definitivo che riguarda la provincia di Palermo. Mentre è chiara la posizione dei candidati alla presidenza, allo stato Renato Schifani (Centrodestra) ha il 42, 08% seguito da Cateno De Luca (De Luca sindaco di Sicilia) col 24%, Caterina Chinnici (Pd-Centopassi) 16,1 %, Nunzio Di Paola (M5s) 15,2 %, Gaetano Armao (Iv-Azione) col 2% Eliana Esposito (Siciliani liberi) con lo 0,5%, i dati definitivi serviranno a capire chi sono gli eletti all’Ars dopo la ripartizione dei seggi su base provinciale.

Un vero e proprio flop per la macchina elettorale della Regione siciliana. I risultati di Camera e Senato in tutta Italia erano già definiti e definitivi dopo circa 14 ore dall'inizio dello spoglio. Come spiega l’Ufficio elettorale della Regione siciliana, «i verbali dei Comuni relativi alle sezioni mancanti sono stati trasmessi dalle Prefetture ai Tribunali competenti che effettueranno un nuovo scrutinio il cui verbale di esito verrà inviato direttamente all’Ufficio centrale regionale presso le Corti d’Appello. Una volta che il conteggio dei voti sarà completo, l’Ufficio centrale regionale proclamerà il presidente della Regione e il primo dei candidati alla Presidenza non eletti e stabilirà la soglia del 5 per cento valida per l’attribuzione dei seggi all’Assemblea regionale siciliana».

Prima l’attribuzione dei seggi ai parlamentari, poi si comincerà a parlare di nomi per la giunta regionale anche se il presidente della Regione Renato Schifani vuole accelerare. Ma la «frenata» che alcuni dirigenti di FdI fanno trapelare non sposta più di tanto l’attenzione sul mondo dei meloniani che rivendicherebbero almeno tre assessori nel governo. A legittimare l’ambizione, al di là della percentuale raggiunta del 16%, contribuirebbe anche l’aspettativa di un quarto seggio su Palermo, che darebbe ulteriore forza al gruppo uscito dal responso delle urne.

Tra i papabili per un posto nel nuovo esecutivo ci sono Giusi Savarino e Alessandro Aricò, il cui nome gira anche per la presidenza dell’Assemblea regionale; nomi che si aggiungono a quelli circolati subito dopo lo scrutinio, quelli di Francesco Scoma (Lega) e Stefania Prestigiacomo (Fi). Se Aricò dovesse andare a occupare lo scranno più alto di Sala d’Ercole, si aprirebbero spazi anche per alcuni non eletti di FdI. Oltre a Brigida Alajmo c'è Francesco Scarpinato, che ha mancato pure l'elezione romana nel plurinominale, ma ha sostenuto la lista per le regionali candidandosi.

Sempre per la successione di Gianfranco Micciché cresce la quotazione di Gaetano Galvagno, sempre in quota FdI, e ritenuto vicino a Ignazio La Russa. Ma il quadro ancora è difficile da decifrare. Perché tra i nomi che circolano per la presidenza dell’Ars ci sono anche quelli di Roberto Di Mauro (Mpa), che ha ricoperto il ruolo di vicario negli ultimi cinque anni, e di Giorgio Assenza, sempre in quota Fdi, che ha guidato l’ufficio di questura. Ma a rivendicare ruoli di primo piano nei Palazzi che si affacciano su piazza Indipendenza ci potrebbero anche due pezzi da novanta: Edy Tamajo e Luca Sammartino. Mister 20mila preferenze.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA