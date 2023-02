Regionali: Calenda-Renzi uniti in vista delle europee 2024

ROMA, 15 FEB - Carlo Calenda e Matteo Renzi si sono sentiti anche oggi come fanno praticamente tutti i giorni e hanno sorriso sulle strampalate ricostruzioni offerte dai media in queste ore. E' quanto fanno sapere gli staff dei due senatori. Il risultato delle Regionali - proseguono le stesse fonti - non soddisfa nessuno, ma per molti aspetti era fisiologico: la vera sfida rimane quella delle Europee 2024. Calenda e Renzi condividono l'idea di accelerare sul partito unico dei riformisti proseguendo il cammino già individuato, fin dalla prossima riunione del comitato politico convocata dal Presidente della federazione Calenda per il prossimo 27 febbraio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA