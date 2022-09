Regionali, Cateno De Luca: «Il centrodestra ha paura di noi»

«Il centrodestra oggi riunito a Palermo si è lasciato andare ad una serie di considerazioni sconcertanti, frutto ormai della consapevolezza di aver perso le elezioni. Riuniti tutti a sostegno di Renato Schifani, nel segno della continuità del governo Musumeci, dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa sono apparsi quanto meno confusi». Lo afferma il leader di "Sud chiama Nord", Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Siciliana. "Il centrodestra così come il centrosinistra hanno dimostrato per l’ennesima volta di considerare la Sicilia come terra di conquista destinata a subire passivamente scelte non condivise con il territorio - prosegue -. È chiaro che il fenomeno De Luca sta creando il panico all’interno del centrodestra. E non c'è nulla che né il centrodestra né il centrosinistra possano fare o dire per condizionare l’elettorato. I siciliani ormai hanno scelto».



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA