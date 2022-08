Regionali, Cracolici: «Con Schifani rischiamo di rivivere l'incubo di Cuffaro»

«Con Schifani la Sicilia rischia di rivivere lo stesso incubo che ha vissuto con Cuffaro tra la sua ricandidatura del 2006 e la decadenza nel 2008». Lo ha detto Antonello Cracolici, parlamentare regionale del Pd, nel corso di una iniziativa elettorale riferendosi alla candidatura alla presidenza della Regione Siciliana di Renato Schifani, coinvolto nel processo Montante.

«Cosi come Cuffaro quando si è ricandidato nel 2006 - ha aggiunto Cracolici - anche Schifani è imputato in un delicato processo. Al di là di una sua eventuale condanna, che non gli auguro, la Sicilia non può permettersi di avere un presidente che vive in un limbo giudiziario, in attesa di una sentenza dalla quale potrebbe dipendere la sua permanenza in carica e quella dell’intero parlamento siciliano».

In realtà proprio ieri Schifani aveva detto che la posizione nel processo Montante «è estremamente marginale». Il candidato del centrodestra ha spiegato: «Non ho avuto rapporti con Montante. Per me vale la presunzione di innocenza naturalmente, anche nei suoi confronti. In ogni caso non c'è stata alcuna interlocuzione, quindi si tratta di una vicenda, la violazione del segreto istruttorio, tutta da dimostrare».

