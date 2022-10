Regionali, a due settimane dal voto ancora si fa la conta delle schede

Rischia di slittare ancora la proclamazione del presidente della Regione siciliana Renato Schifani, che ha vinto le elezioni regionali due settimane fa. Concluso ieri il conteggio a Siracusa, rimane ancora qualche problema a Catania dove l'ufficio circoscrizionale del Tribunale e' ancora al lavoro sulle schede.

Non appena la commissione della Corte d'appello di Palermo avra' il quadro completo potra' definire la base elettorale ed escludere le liste che non hanno raggiunto il 5%. Poi tutti gli atti torneranno all'ufficio centrale circoscrizionale che dovra' determinare il quoziente elettorale della circoscrizione, cioe' dividere i voti validi che sono stati riportati da tutte le liste provinciali (esclude quelle che non hanno raggiunto il 5%) e procedere all'assegnazione dei seggi.

Dal giorno dello scrutinio sono trascorse due settimane.

