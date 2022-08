Regionali: i candidati del Pd con procedimenti penali in corso diventano un caso, rinviata ancora la direzione

La direzione regionale del Pd siciliano è stata rinviata per la terza volta. Su richiesta del segretario regionale Anthony Barbagallo si terrà domani alle 14 nella sede del partito. Nel Pd è in atto una discussione sulla candidature di esponenti che hanno procedimenti penali in corso. La candidata alla presidenza della Regione, Caterina Chinnici, ha chiesto che nelle liste non ci siano persone indagate o imputate. I casi riguardano l’attuale deputato regionale Giuseppe Lupo, imputato per corruzione, e Angelo Villari e Luigi Bosco sotto processo, in quanto assessori, per il dissesto del Comune di Catania.

