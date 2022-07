Regionali, quattro liste a sostegno di Caterina Chinnici

«A sostegno della nostra candidata presidente Caterina Chinnici, ci sarà anche una lista "Chinnici", la lista del presidente. Quindi saranno 4 le liste a sostegno di Caterina Chinnici. Dalla settimana prossima ci incontreremo con i responsabili i responsabili dei partiti della coalizione, M5s e Centopassi, per definire l’agenda politica ed elettorale». Lo ha detto il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, durante la direzione del partito per analizzare l'analisi del risultato delle primarie in Sicilia e per una prima istruttoria in vista della composizione della lista di nomi da sottoporre alla segreteria nazionale per le elezioni politiche del 25 settembre.



