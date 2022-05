Regionali, scontro tra Fdi e Lega su Musumeci: «Salvini ritarda candidatura». «No, non lo vogliono i siciliani»

Torna alta la tensione nel centrodestra siciliano sulla questione della ricandidatura di Nello Musumeci alla Presidenza della Regione. E stavolta la testa di ponte non è Gianfranco Miccichè che si è esposto personalmente sulla sua ipotesi contraria. Lo scontro è tra Fratelli di Italia e la Lega.

«È sicuramente positivo essersi incontrati – ha scritto in una nota “impersonale” FdI, al termine del vertice dei leader del centrodestra ad Arcore - ma l’unità della coalizione non basta declamarla. Occorre costruirla nei fatti. Su 26 città capoluogo sono solo 5, ma purtroppo importanti, le città in cui il centrodestra andrà diviso al primo turno ma restano ancora diversi nodi aperti. A partire dalla non ancora ufficializzata ricandidatura del presidente uscente Nello Musumeci in Sicilia, su cui la personale dichiarata disponibilità di Silvio Berlusconi si è fermata di fronte alla richiesta di Matteo Salvini di ritardare l'annuncio del candidato».

La risposta a stretto giro di posta è arrivata proprio dal Carroccio: «La Lega sulla Sicilia non ritarda nulla, anzi a Palermo per prima ha ritirato il suo ottimo candidato sindaco pur di avere una squadra unita. I dubbi su Musumeci non sono di Salvini o della Lega, ma semmai della netta maggioranza dei siciliani stando ad esempio all’ultimo sondaggio pubblico di SWG, che lo vede purtroppo terz'ultimo per gradimento in tutta Italia» ha detto il coordinatore siciliano della Lega Nino Minardo. «La Lega continua a sostenere lealmente la giunta Musumeci e a lavorare non per interesse di partito ma per il bene dei siciliani, e la scelta sul futuro governatore verrà presa in Sicilia, non a Roma o a Milano, dopo le vittorie di Palermo e di Messina» ha poi aggiunto Minardo.

