Siciliani liberi è la lista che avrà il primo posto sulla scheda elettorale per le regionali del 25 settembre in Sicilia. È il risultato del sorteggio che si è svolto stamane in Corte d’appello, a Palermo. Seguono Chinnici presidente, In Sicilia Renato Schifani presidente, Azione - Italia Viva - Calenda, De Luca Sindaco di Sicilia- Sud chiama Nord, e Movimento 5 Stelle.

