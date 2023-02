Regionali: Tajani, terzo polo ha fallito, centro è Forza Italia

ROMA, 15 FEB - "Il risultato di lunedì ci dimostra che il centro è Forza Italia. Il terzo polo ha fallito, è stato un fuoco di paglia, sia nel Lazio che in Lombardia: lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista al Tg1. "Forza Italia ha un leader che si chiama Silvio Berlusconi - ha poi sottolineato rispondendo a una domanda su possibili cambiamenti in vista delle Europee del 2024 - senza di lui non esisterebbe Forza Italia". Il partito tiene comunque a mantenere la sua posizione: "noi stiamo dando il massimo sia al governo che in parlamento ma anche sul territorio con gli amministratori locali per far sì che il centro del centrodestra sia un elemento di stabilità ovunque", ha concluso Tajani.

