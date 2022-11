Regione siciliana, Schifani cede al pressing di FdI: in giunta entrano due non eletti, ora la squadra è fatta

Il dado sembra essere tratto. A seguito delle consultazioni, che si sono infittite tra ieri e stamattina, il governo siciliano presieduto da Renato Schifani ed i partiti avrebbero trovato la quadra per gli assessori regionali che affiancheranno il governatore nella guida della Regione. Alla fine domani, alle 11, la giunta del governo Schifani presterà giuramento. Gli ultimi nodi sulle nomine sono stati sciolti durante la notte in una partita interna a Fratelli d’Italia che ha visto Giusi Savarino e Giorgio Assenza cedere il passo a Francesco Scarpinato (consigliere al Comune di Palermo) e Elena Pagana (ex deputato del M5S ora in FdI e moglie dell’ex assessore alla Salute Ruggero Razza).

Il presidente della Regione ha dovuto cedere al pressing romano del partito del premier ed è stato costretto ad aprire le maglie del suo governo a due non eletti all’Ars: a Francesco Scarpinato dovrebbe andare la delega al Turismo, mentre per Elena Pagana dovrebbe esserci l’assessorato al Territorio e Ambiente.

Non dovrebbero esserci sorprese sulle altre nomine: in quota FdI ci sono ancora Alessandro Aricò (Infrastrutture) ed Elvira Amata (Beni culturali); per Forza Italia ci sarebbero Marco Falcone all’Economia, Edy Tamajo alle Attività produttive e rimane Giovanna Volo alla Sanità; per la Lega Luca Sammartino (Agricoltura) e Mimmo Turano (Istruzione); per l'Mpa Roberto Di Mauro dovrebbe ricoprire la casella dell’Energia e per la Dc dovrebbero essere assessori Nuccia Albano (Famiglia) e Andrea Messina (Enti Locali).

Tra gli esclusi - come detto - Giusi Savarino, deputato regionale di Fratelli d’Italia, che sui social ha un po' anticipato quanto verrà ufficializzato a breve: «Buongiorno amici, non amareggiatevi: La dignità non consiste in avere onori, ma nella coscienza di meritarli"».

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, presenterà la nuova giunta di governo domani, alle 10, in Sala Alessi a Palazzo d’Orleans, a Palermo. A seguire il giuramento

