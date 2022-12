Regione siciliana, Crocetta rimanda al mittente le accuse: «I miei bilanci in regola, Schifani si informi meglio»

«Le esternazioni di Schifani che attribuiscono la responsabilità della mancata parifica del bilancio 2019 all’azione del mio governo, sono totalmente destituite di fondamento. Nei cinque anni del mio mandato i bilanci della Regione sono stati regolarmente parificati e ciò dimostra che erano in regola». Lo dice l’ex presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta a proposito delle parole di Schifani sui rilievi della Corte dei Conti.

«Nei primi due anni del mio governo il bilancio regionale è stato portato in pareggio e nei tre anni successivi è stato prodotto un avanzo di circa 1 miliardo e 500 milioni - aggiunge l'ex governatore - Solo che, con la logica del 'bonus pater familias' tale avanzo è stato destinato a diminuire l'indebitamento precedente, come prevede la legge. Il governo Musumeci ha preferito utilizzare l’avanzo prodotto dal mio governo, invece, per finanziare anche spese correnti: ecco la ragione del buco di bilancio e della mancata parifica».

