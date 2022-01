Regione siciliana, Musumeci: «Non c'è alcuna crisi di governo, nessuno l'ha mai dichiarata»

«Non so di quale crisi si stia parlando, la crisi in una coalizione c'è quando una forza politica la dichiara. Non mi risulta che una sola forza politica lo abbia fatto: c'è stato un voto anomalo in aula (grandi elettori del Capo dello Stato) col voto segreto. Il voto anomalo mi impone la necessità di aprire una verifica, non una crisi: ho detto agli assessori o siete voi i non graditi o sono io. Non c'è stata un’ora di crisi, ieri abbiamo riunito la giunta, oggi pure. Io avevo detto che ci sarebbe stato un azzeramento della giunta come occasione per dire ai partiti se c'è un problema di assessori ditemelo, quali bisogna sostituire o comunque parliamone». Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, rispondendo ai cronisti in video-conferenza stampa per la presentazione di un progetto per i beni culturali.

Musumeci ha aggiunto di avere già incontrato Saverio Romano di Cantiere popolare e Gianfranco Miccichè di Forza Italia i una sorta di giro di consultazioni dopo il voto sui grandi elettori. «Oggi incontro l’Udc e domani vedrò Fratelli d’Italia e la Lega - ha proseguito il governatore - Non mi è stata chiesta per ora alcuna sostituzione di assessori».

«E' giusto che parli con i segretari dei partiti per capire qual è il problema - ha continuato - Non è un rimpasto, che determina la chiusura e l’apertura di una stagione. E’ un momento di verifica, la possibilità di dire partiamo da zero, poi può essere che i partiti confermino gli assessori».

Proprio riguardo agli assessori, il governatore ha sottolineato che «sono in carica, non potrebbe mai esserci un ente importante come la Regione senza governo». «Ci sarà il momento in cui chiariremo con i partiti se ci sarà una giunta nuova o sarà riconfermata quella attuale. Approvato l'esercizio provvisorio, la giunta si offre ai partiti. Io non ho nulla contro la giunta né contro i partiti».

