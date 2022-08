Regione, vertice centrodestra: si decide dopodomani a Roma

Concluso il vertice regionale del centrodestra a Palermo, dopodomani incontro a Roma. «Abbiamo fatto un accordo che secondo me è molto positivo». Lo dice il coordinatore regionale in Sicilia Forza Italia, Gianfranco Micciché al termine dell’incontro per scegliere il nome del candidato presidente della Regione siciliana nelle elezioni del 25 settembre. «Non esistono veti per nessuno, nemmeno per Musumeci - ha continuato Micciché - Dopodomani ci sarà un incontro a Roma con i vertici nazionali e regionali della coalizione: il partito a cui sarà assegnato il presidente della Regione sceglierà il candidato».

«Al tavolo nazionale, Forza italia rivendicherà la presidenza alla Regione siciliana». Lo dice il coordinatore regionale in Sicilia Forza Italia, Gianfranco Micciché al termine dell’incontro con la coalizione di centrodestra per scegliere il candidato alla presidenza della Regione siciliana. Il coordinatore di Forza Italia ha parlato di "clima tranquillo» durante il confronto tra gli alleati e che "tutto è rinviato alla decisione che uscirà dal tavolo romano».

«Il nostro unico candidato alla presidenza della Regione siciliana è Nello Musumeci». Lo dice Salvo Pogliese, di fratelli d’Italia, al termine della riunione del C.destra siciliano. «Al tavolo nazionale del prossimo mercoledì, ogni schieramento indicherà la propria rosa di nomi - dice l’ex sindaco di Catania, oggi presente al vertice del centrodestra - FdI lo farà con il governatore uscente, lo farà anche la Lega e probabilmente lo faranno anche gli altri. Quello che registriamo oggi è una serenità all’interno del centrodestra che non si era mai registrata prima».

«Se c'è una parola che definisce il risultato del vertice odierno del centrodestra siciliano questa è: 'Unità'». Sono caduti i veti sui nomi proposti dai partiti che compongono la coalizione. Adesso serviranno 48 ore per la sintesi e per la ratifica del candidato alla presidenza della Regione Siciliana che uscirà dall’incontro a Roma tra i coordinatori dei partiti in Sicilia e i leader nazionali del centrodestra. Mancano ormai pochi giorni alla presentazione dei simboli e delle liste e noi siamo pronti per una campagna elettorale che ci porterà alla guida della Sicilia con un governo in grado di affrontare le sfide della fase attuale». Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega - Prima l'Italia.



