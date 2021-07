Regione Siciliana, approvato piano gestione del daino

Limitare l'espansione degli animali selvatici, dai daini ai cinghiali, e assicurare ai sindaci i poteri necessari per intervenire tempestivamente in caso di pericolo per l'incolumità pubblica. L'assessore regionale al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro, ha presieduto lunedì scorso la riunione del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (Crppn) in cui è stato approvato, su proposta dell'ente Parco delle Madonie, il piano di gestione e monitoraggio del daino. Il piano, approvato all'unanimità, ha una durata annuale ed è stato finanziato con un importo di 200 mila euro. A sei mesi dall'avvio sarà fatto un primo bilancio per verificare l'andamento delle catture e gli effetti positivi sull'ambiente. Non si tratta di «eradicazione», cioè di eliminazione radicale,

«Confermiamo - afferma l'assessore Cordaro - la volontà del governo Musumeci di stare vicino ai sindaci e alle comunità della Sicilia tutta per affrontare temi di grande impatto sociale ed economico come quello legato all'escalation della fauna problematica, attraverso azioni concrete e , auspicabilmente, risolutivo». A tutti i sindaci siciliani, inoltre, è stato trasmesso dall'assessorato uno schema dettagliato di ordinanza sindacale contingibile e urgente per l'abbattimento di suidi e animali selvatici problematici, che consentirà adesso ai sindaci di intervenire in caso di estrema emergenza e pericolo per l 'incolumità e la sicurezza pubblica. L'assessore Cordaro, infine, sarà a Petralia Sottana lunedì prossimo, alle 10.30, e incontrerà i sindaci del Parco delle Madonie e dei paesi limitrofi per concordare insieme le ulteriori misure da per la soluzione del tema «fauna problematica».



