Regioni Ue, Enzo Bianco eletto presidente commissione Civex

L’ex sindaco di Catania e presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, Enzo Bianco (S&D), è stato eletto presidente della commissione Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni del Comitato europeo delle Regioni, che si occupa tra le altre cose dei rapporti con l'Ucraina e la riforma del sistema comune d’asilo. Allo stesso tempo un altro membro italiano, Piero Mauro Zanin (PPE), presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, è stato eletto primo vicepresidente.

Pubblicità

«Sono onorato di assumere la presidenza della commissione Civex - ha commentato Bianco - in un momento in cui il futuro dell’Europa, la migrazione e l’integrazione, i diritti e le libertà fondamentali, la cittadinanza attiva e i nostri rapporti con i paesi vicini, compresa l’Ucraina si trovano al centro dell’attenzione». «Tenendo ben presente tale contesto, farò tutto il possibile per guidare questa commissione in maniera equa e inclusiva», ha aggiunto. Bianco è membro del Comitato europeo delle Regioni dal 1994, è stato presidente della delegazione italiana al CdR e membro dell’Assemblea Euromediterranea (ARLEM) ed è anche vicepresidente del Comitato europeo delle Regioni.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA