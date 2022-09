Renato Schifani parla da presidente: «Ha vinto il centrodestra, sì a Ponte e a due termovalorizzatori»

«Questa è una vittoria di tutto il centrodestra. Anche i partiti regionali raggiungeranno la soglia del 5 per cento e contribuiranno, con i loro rappresentanti, a sostenere il mio governo. Di questo sono particolarmente felice. Voglio ringraziare Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini».

Sono le prima parole di Renato Schifani, probabile nuovo governatore siciliani alla sua prima uscita, quando mancano ancora decine di sezioni ma con un divario troppo elevato con il secondo, Cateno De Luca, per essere raggiunto.

Si dice anche certo che «ci sarà una maggioranza abbastanza qualificata e non leggera come qualcuno adombrava", aggiunge.

«Istituirò una conferenza di servizi - ha aggiunto - composta da uomini dello Stato, come ex magistrati, possibilmente non siciliani, di darci una mano» contro le infiltrazioni mafiose nel Pnrr. «Devono però essere estranei al nostro territorio», dice. «Noi desideriamo che vengano fatti i controlli, non ci sottrarremo», conclude.

Il quasi neo presidente della Regione ha anche annunciato che ci sarà il via libera sia al Ponte sullo Stretto che a due termovalorizzatori.

«Sarà la giunta delle competenze, avremo politici che faranno partire il prima possibile il nostro programma. Quando ho annunciato che gli assessori sarebbero stati politici non ho ricevuto nessuna telefonata di dissenso dal centrodestra, vuol dire che condividono» ha proseguito Renato Schifani. «Non ho nomi in testa, né ho voluto mettere testa su questo tema - ha aggiunto - E’ un principio al quale non intendo derogare».

SU MUSUMECI. «Il governo Musumeci ha lavorato bene, adesso occorre lavorare ancora, ma magari con un metodo diverso". Queste le parole di Renato Schifani, prossimo a diventare presidente della Regione Siciliana, in conferenza stampa al suo comitato elettorale a Palermo: "All’interno della mia maggioranza mi confronterò continuamente in chiave paritaria, conto molto sul sostegno della mia maggioranza che ha smentito la nomea del vuoto disgiunto, non mi pare ci sia stata una fuga nei confronti di altri soggetti in corsa". E sull'astensionismo: "Se avessimo potuto votare anche il lunedì, seguendo la tendenza del periodo Covid, avremmo avuto una presenza maggiore. Non c'è dubbio che viviamo un momento in cui un certo elettorato e una parte dei cittadini italiani è scoraggiata - ha commentato Schifani - Sta a noi politici con scelte concrete dare risposte, non solo proclami ma anche fatti. Per quel che mi riguarda dico che se affermerò un principio farò di tutto per realizzarlo».

(in aggiornamento)

