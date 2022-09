Renato Schifani rilancia sul Ponte: «C'è il progetto e lo vuole anche la Calabria»

«Il ponte sullo Stretto si farà: il progetto c'è e c'è l’approvazione sia nostra che della Calabria. Già lo avevamo avviato durante il governo Monti, ma poi era stato sospeso».

A evidenziarlo è il neo presidente della Regione Renato Schifani, in collegamento al tg2 Post.

«Un’altra ragione che mi spinge a credere che riusciremo a completarlo è che adesso, dopo tanto tempo, abbiamo una maggioranza coesa con programmi realizzabili - continua Schifani, - Se non l’abbiamo fatto prima è a causa della mancanza di volontà politica e di convergenza all’interno del governo».

SULL'ELEZIONE. «Sulla mia elezione le forze centriste hanno avuto lo stesso peso di Fratelli d’Italia, né va dimenticato che Forza Italia ha preso lo stesso coefficiente della Meloni. Anche gli autonomisti di Lombardo e la Dc di Cuffaro hanno raggiunto il 10%: è un segnale che il governo siciliano sarà baricentrico e non trainato esclusivamente dalle destre» ha poi detto il neo presidente replicando indirettamente ai segretari regionali di Fdi Salvo Pogliese e Giampiero Cannella secondo cui «Fratelli d’Italia è il perno della coalizione di centrodestra che guiderà la Sicilia con Schifani presidente».

IL PNRR. «Il mio impegno per la Sicilia sta nel garantirle un cambio di passo, soprattutto sfruttando le risorse del Pnrr: serve migliorare in tema di attrazioni e investimenti - ha detto Schifani - . Il vicesegretario del Pd (Peppe Provenzano, ndr) in campagna elettorale insisteva nel dire che avrei fatto perdere tutti i fondi europei; invece da parte mia è pronta la creazione di un comitato di tre persone per vigilare sui flussi economici e sulla prevenzione dalle infiltrazioni criminali».

