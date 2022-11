ROMA, 09 NOV - "E alla fine sono sbarcati tutti. Dunque il Governo Meloni ha dato vita a uno show crudele e inutile. La gestione dell'immigrazione è un problema serio, in tutto il mondo. Se vogliono confrontarsi in Parlamento, ci siamo. Se pensano di essere ancora in campagna elettorale, auguri". Lo scrive su twitter il leader di Iv Matteo Renzi.

