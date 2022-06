Renzi, Di Maio leader del centro? Non scherziamo

ROMA, 20 GIU - "Non scherziamo, andiamo alla domanda successiva": così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite questa mattina di "Non stop news" su RTL 102.5 risponde a chi gli chiede di commentare l'ipotesi che Luigi Di Maio possa diventare il leader della nuova area di centro. "Di Maio ha cambiato idea su tutto. Scherzando dico sempre che ha fatto uno straordinario corso di recupero alla Farnesina", aggiunge. Parlando poi del Movimento, il leader di Iv dice: "E' una triste fine, quando facevo le dirette con voi da Palazzo Chigi avevamo i 5 stelle in grande spolvero. Cercavano di rappresentare il popolo, oggi sono un'illusione che è finita: un grande sbadiglio li inghiottirà. Mi dispiace che i problemi della guerra, carestia o la questione energetica siano cose vere: i 5 stelle parlano solo di chi torna in Parlamento con il doppio mandato e chi no. Insomma una piccola questione di potere che non serve al Paese", conclude.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA