Renzi, Pd-5s ci escludono da vicepresidenze, non saremo in Aula

ROMA, 19 OTT - "Oggi si vota per le vicepresidenze delle due assemblee e ci sono quattro posti per tre opposizioni M5s, Pd e noi. Cosa hanno fatto Pd-M5s? Hanno fatto un accordo per tagliarci fuori. Pensate che nel 2013 noi votammo Di Maio per permettere a M5s di eleggere un vicepresidente perché è un principio di buona condotta parlamentare. Invece Pd e M5s nella loro arroganza hanno deciso di tenerci fuori. E noi resteremo fuori dall''Aula e porteremo il tema al Presidente della Repubblica". Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi in un breve video postato su Twitter.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA