Renzi: «Noi all'opposizone del governo Musumeci»

«Italia viva guarda ai siciliani. Noi richiamiamo l’attenzione sui temi di merito, come fare le infrastrutture, previste dal Patto per la Sicilia con fondi ancora non spesi. Siamo quelli che vogliono creare posti di lavoro, e non vivere di sussidi, quelli che dicono sblocchiamo il turismo: noi siamo all’opposizione del governo regionale». Lo ha detto Matteo Renzi a Siracusa a margine della presentazione del suo libro sulle prossime elezioni in Sicilia.

«Non è chiaro cosa sia oggi il centrosinistra - ha aggiunto Renzi - se il centrosinistra è quello dell’accordo con i grillini noi siamo da un’altra parte. Non siamo noi che abbiamo cambiato idea, è il Pd che sta in alcune regioni d’Italia inseguendo i grillini. Questione di poco e se ne renderanno conto anche loro».

Poi mi chiedo come si possa andare dentro il partito della Lega da siciliani, e aggiungo il partito della Lega che in questo momento è in una fase confusionaria». Proprio ieri Matteo Salvini ha ufficializzato l’adesione al Carroccio del parlamentare Francesco Scoma, che ha lasciato Iv; nelle scorse settimane altri tre parlamentari hanno abbandonato Iv per passare alla Lega: la senatrice Valeria Sudano e i deputati regionali Luca Sammartino e Giovanni Cafeo.

