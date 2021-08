Renzi vuole cancellare il reddito di cittadinanza con un referendum

«Il reddito di cittadinanza non funziona, lo dimostrano i numeri, il fatto che sia andato in molti casi a persone legate alla criminalità, che non abbia combattuto la povertà. Lo dimostrano tutti gli indicatori. Fino a qualche settimana fa si diceva non se ne discute nemmeno, oggi sono tutti pronti come minimo a cambiarlo. Penso che ora facciamo le vacanze ma alla ripresa questo tema si imporrà. Se continueranno a voler tenere il reddito di cittadinanza noi chiederemo ai cittadini di esprimersi con un referendum per il sì o per il no a questa misura. Quei soldi mettiamoli a chi veramente crea lavoro, non a chi vive di sussidi». Così il leader Iv Matteo Renzi a margine di un incontro al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca).

Il leader Idv ha aggiunto: «C'è un collegamento fra il ponte sullo stretto e il reddito di cittadinanza: chi non li vuole appartiene ad una cultura che predilige il voto di scambio, che dice chissenefrega tanto qualcuno lavorarerà per me"».

