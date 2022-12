ROMA, 29 DIC - "Se il governo apre una discussione sulle riforme, come ha fatto Meloni oggi sul presidenzialismo, è evidente che non è possibile sfilarsi da quel dialogo: noi siamo per il modello per il Sindaco d'Italia ma se si apre un tavolo nel merito spero che sia presente tutta l'opposizione". Lo afferma Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Iv alla Camera, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio.

