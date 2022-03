Riforme: su presidenzialismo si ricompatta centrodestra

ROMA, 04 MAR - Il centrodestra torna a creare di nuovo un fronte unito, sulla proposta di legge di Fdi sul presidenzialismo che da martedì prossimo verrà posta ai voti in Commissione Affari costituzionali della Camera: un voto dunque che potrebbe dividere la maggioranza come giovedì il catasto nella delega fiscale. Infatti gli altri partiti di centrodestra non hanno presentato emendamenti al testo a prima firma di Giorgia Meloni, tranne la Lega che ne ha presentati quattro ma "in una logica di miglioramento di particolari del testo", spiega all'ANSA il capogruppo il commissione Igor Iezzi. Il capogruppo di Fi Carlo Sarro, interpellato telefonicamente, parla invece di "sostanziale condivisione" della proposta di Fdi. In centrosinistra è invece contrario anche se M5s da una parte e Pd e Leu dall'altra ricorrono a tecniche parlamentari diverse.

