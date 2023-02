ROMA, 16 FEB - "Bene il voto unanime del consiglio comunale di Viterbo sulla candidatura della città a Capitale Europea della Cultura 2023. Già in campagna elettorale avevo espresso il mio appoggio a questa importante iniziativa che va in direzione di quella valorizzazione culturale delle province laziali per me assolutamente prioritaria". E' il commento del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

