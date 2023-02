Rocca, obiettivo è governare Lazio per 10 anni

ROMA, 14 FEB - "È una giornata importante. Il nostro obiettivo è governare noi la regione per 10 anni". Lo ha detto il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in collegamento telefonico a un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1. "Ora mi chiamano governatore, ancora mi devo abituare. È Una bella responsabilità", ha affermato Rocca. "Comunque mi piace più" la parola "presidente", ha aggiunto. "Tenermi la Delega alla sanità e al bilancio? Sto riflettendo ma solo sulla sanità. Ora sto studiando tutte le sfide prioritarie. Comunque la sanità seguirò molto da vicino", Per la giunta "ci sono ancora 15 giorni", ha aggiunto.

