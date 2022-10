Roma: report,migliorano servizi pubblici in primo anno Gualtieri

ROMA, 12 OTT - I servizi pubblici a Roma migliorano, in particolare per quanto riguarda trasporti. Sale anche il livello di soddisfazione per la raccolta rifiuti anche se non abbastanza, rimanendo sotto la sufficienza, con l'igiene urbana che ne resta ampiamente al di sotto. La qualità del servizio di trasporto pubblico, viene rilevato sopra la sufficienza ma cala la percezione del gradimento dei romani sul servizio di sosta sulle strisce blu. Questo è quello che emerge dal report dell'Agenzia capitolina per il controllo della qualità dei servizi pubblici. La fotografia dell'andamento per il primo anno di governo del sindaco Roberto Gualtieri sarebbe quindi in miglioramento rispetto agli ultimi anni. Sotto la sufficienza per i romani il tema 'immondizia'. Sul fronte della raccolta dei rifiuti e della pulizia stradale, infatti, il voto medio espresso dai romani è 4,9 su 10, in lieve salita rispetto all'anno precedente ma sotto la sufficienza. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale il voto medio supera la sufficienza per tutte e quattro le voci di indagine: 6,5 per i taxi, 6,3 per le metropolitane, 6,2 per autobus e tram e 6,1 per le soste su strisce blu. I primi tre servizi registrano una crescita rispetto agli anni 2020 e 2021; per quanto riguarda i parcheggi in strada invece il voto medio è in calo rispetto agli anni precedenti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA