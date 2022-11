Ronzulli, Fontana è candidato del centrodestra in Lombardia

MILANO, 07 NOV - In Lombardia "Attilio Fontana sarà il candidato del centrodestra". Lo ha detto la coordinatrice lombarda e presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. Dopo la candidatura di Letizia Moratti con il Terzo polo "c'è abbastanza rammarico", ha proseguito Ronzulli, visto che nel centrodestra "ha avuto molto e ricoperto diversi incarichi. Ha sempre ben lavorato ma in questo caso c'è un po' di rammarico per la scelta di candidarsi con uno schieramento che in questo momento è posizionato a sinistra con due leader che arrivano dal Pd".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA