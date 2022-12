Ronzulli, non voterò il decreto Rave

ROMA, 12 DIC - La capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli annuncia nell'Aula di Palazzo Madama la sua intenzione di non votare nè l'articolo 7 del decreto anti-Rave, cioè quello sulla possibilità dei medici no-vax di essere reintegrati nel posto di lavoro, né l'intero provvedimento. La parlamentare spiega di parlare "a titolo personale" perché il resto del gruppo si esprimerà "in linea con quelle che sono state le decisioni della maggioranza". Quella di rendere obbligatoria la vaccinazione soprattutto per il personale sanitario, infatti, ricorda che è sempre stata "una sua battaglia".

