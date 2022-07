Sala,centro non mi intriga,forza popolare ambientalista sì

MILANO, 07 LUG - "Il tema del centro non mi intriga particolarmente, ma è una mia visione mentre qualcuno guarda e ha in testa l'idea del centro". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo ai giornalisti che gli han chiesto se esiste uno spazio per federare le forze del centro, a margine della cerimonia per i nuovi agenti di Polizia locale. "Io pongo attenzione a tutti quelli che hanno la volontà di pensare a una forza popolare", ribadisce Sala che guarda anche al mondo ambientalista. Uno spazio "che è occupato da un partito, però è chiaro che un'interpretazione adeguata ai tempi della questione ambientalista ancora non la vedo".

