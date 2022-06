Salario minimo: Conte, si può approvare legge in tempi brevi

CUNEO, 01 GIU - Quella sul salario minimo "è una grande battaglia, ma non ne facciamo come bandierina del Movimento, è una bandierina di 4 milioni e mezzo di lavoratori, soprattutto giovani e donne, che prendono paghe da fame, 3-4-5 euro l'ora. Sembrerebbe che adesso ci sia una maggior sensibilità, iniziano a fioccare dichiarazioni a sostengo della nostra battaglia". Così il presidente di M5s, Giuseppe Conte,. oggi a Cuneo per la campagna elettorale delle Amministrative. "Occorre che le forze politiche, in primis quelle che sono in Parlamento siano conseguenti: - ha aggiunto - c'è un progetto di legge al Senato. lo possiamo approvare in tempi brevi, lo dobbiamo soprattutto per i tanti giovani e le tante donne che hanno paghe da fame".

