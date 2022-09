ROMA, 22 SET - "Andiamo a vincere e per 5 anni governiamo insieme". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra, in Piazza del Popolo a Roma. "Si mettano il cuore in pace a Berlino, Parigi e Bruxelles, votate voi".

