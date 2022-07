Salvini-Cav,5s irresponsabili,impossibile contare su di loro

ROMA, 15 LUG - "Lega e Forza Italia prendono atto della grave crisi politica innescata in modo irresponsabile dai Cinquestelle che, come ha sottolineato il Presidente Mario Draghi, "ha fatto venir meno il patto di fiducia alla base dell'azione di governo". Dopo quello che è successo, il centrodestra di governo vuole chiarezza e prende atto che non è più possibile contare sul Movimento 5 Stelle in questa fase così drammatica". Lo si legge in una nota congiunta di Forza Italia e della Lega, al termine di una telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA