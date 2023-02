Salvini, conto su buon risultato Lega in Lombardia e Lazio

MILANO, 10 FEB - "Conto in un buon risultato della Lega in Lombardia e anche nel Lazio". Lo ha detto il leader della Lega e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando del risultato delle regionali a margine del sopralluogo al cantiere del villaggio olimpico a Milano. "Perché per la Lega vincere in Lombardia significa continuare un percorso di trent'anni. Ma una eventuale vittoria a Roma e nel Lazio sarebbe la prima volta nella storia", ha concluso.

