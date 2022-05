Salvini, la Lega lavora per un centrodestra unito alle politiche

MONZA, 02 MAG - "Io dico di sì, poi se qualcuno nel centrodestra dice che potrebbero andare da soli secondo me è un errore". Il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della cerimonia per il premio Walter Fontana alla Villa Reale di Monza, ha risposto così a chi chiedeva se nel 2023 il centrodestra sarà compatto alle politiche. "La Lega lavora per il centrodestra unito - ha aggiunto - qualcun altro un giorno sì e uno no dice che potrebbero anche fare da soli". Ma, secondo Salvini, "da soli non si vince, uniti sì". Per vedere Giorgia Meloni "ero a disposizione nel weekend - ha spiegato poi il leader leghista, parlando del mancato incontro con la leader di FdI durante la convention Milano -. Mi hanno dato dell'imbucato alle feste e io non sopporto quelli che si imbucano alle feste. Avrei fatto volentieri un atto di cortesia, ma se un esponente di quel partito dice che è meglio di no... sono stato volentieri con i miei figli e tanti saluti: quando avranno voglia ci vedremo".

