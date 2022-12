Salvini, Landini critico come Bankitalia? Fatte ottime scelte

ROMA, 07 DIC - Il leader della Cgil Maurizio "boccia una manovra economica che aumenta le pensioni minime e gli stipendi fino a 20.000 euro, che cancella la legge Fornero e aumenta la Flat Tax per le Partite Iva, che aumenta l'assegno unico per chi ha dei figli e aiuta chi è in difficoltà a pagare le bollette. Proprio come Bankitalia. Bene, allora vuol dire che abbiamo fatto un'ottima manovra economica". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini commentando le reazioni all'incontro tra governo e sindacati.

