Salvini e il nuovo Centrodestra: «Sarà una federazione, una colonna per Draghi»

«È in programma dopo settembre una trasformazione del centrodestra. Venerdì ho un incontro con Berlusconi. Non si parla di un partito unico ma di una federazione, cioè una semplificazione del centro destra. L’ho proposto in Europa, a Lega Forza Italia e Fdi per fare un gruppo unico di circa 200 europarlamentari che contrasti i socialisti e la sinistra. L’ho proposto anche nel Parlamento italiano dove ci sono sei forze di centro destra che sembrano una squadra di calcetto. Facciamo una federazione». Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini sul palco della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca).

«Facciamo una federazione del centrodestra per diventare una colonna per Draghi, che in questo momento è la fortuna del nostro Paese», aggiunge Salvini. «Pd e 5 Stelle cercheranno di farlo innervosire in questo anno e mezzo prima del voto - ha proseguito -. Noi invece vogliamo arrivare alle prossime elezioni con un centrodestra unito, una federazione che adesso rappresenterebbe più della metà degli italiani».

