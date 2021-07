Luca Sammartino verso Salvini ma Lega siciliana è in rivolta

Matteo Salvini aveva già il biglietto aereo in tasca. Andata e ritorno, nella giornata di oggi, per la conferenza stampa d’annuncio prevista a Palermo. Ma la prenotazione è stata annullata ieri pomeriggio. Perché la pazza idea, che «fino a ventiquattr’ore fa era ormai cosa fatta», secondo autorevoli fonti di partito «per ora è stata stoppata, ma non si sa per quanto tempo ancora». Luca Sammartino, con tutta la sua gioiosa macchina da guerra, è pronto a traslocare nella Lega. Un clamoroso, benché già sussurrato, colpo di mercato estivo.

“Il 3 agosto tornerò con gioia in Sicilia, per incontrare amministratori e dirigenti della Lega, e per proseguire nell’opera di allargamento e crescita del Movimento a cui stiamo lavorando, con l’ingresso di parlamentari nazionali e regionali, di sindaci e amministratori locali, di rappresentanti del mondo delle imprese e delle professioni. Il nostro obiettivo è di rafforzarci nelle Istituzioni e sui territori, con un impegno preciso: fare il bene della Sicilia e dei Siciliani, con attenzione alle piccole e grandi opere ferme da troppi anni, dalle ferrovie e autostrade regionali, dall’investimento nei porti e negli aeroporti dell’Isola al Ponte sullo Stretto, opera che darebbe lavoro, velocità, efficienza e ricchezza alla Sicilia intera”, ha precisato il leader della Lega Matteo Salvini.

