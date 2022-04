Sardegna: arrivano le ferie solidali tra dipendenti Regione

CAGLIARI, 12 APR - La Regione Sardegna istituisce il sistema delle ferie solidali. I dipendenti regionali potranno donare le loro giornate di ferie ai colleghi che ne hanno più bisogno. Il provvedimento dà la possibilità di cedere parte delle ferie spettanti a favore dei lavoratori che si trovino nella necessità di doverne fruire per assistere un familiare o, in caso di particolari condizioni di salute, del dipendente affetto da gravi patologie. "L'accordo sottoscritto con i sindacati è una tappa significativa e necessaria al completamento del processo di armonizzazione delle prestazioni lavorative dei dipendenti della lista speciale a quelle del personale dell'amministrazione regionale - sottolinea l'assessora del Lavoro Alessandra Zedda - ed è anche un istituto che accogliamo con estremo favore perché introduce criteri di solidarietà e sostegno verso i più bisognosi". Il provvedimento non comporta alcun costo per l'amministrazione. L'intesa prevede anche l'estensione al personale della lista speciale dell'istituto dei 15 giorni di permessi retribuiti per gravi motivi di famiglia e personali e il diritto alle ferie retribuite annuali pari a 32 giorni lavorativi e di 4 giornate di ferie in sostituzione di tutte le festività soppresse. Si è inoltre stabilito che agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa si articola su 5 giorni e il sabato non è considerato lavorativo, così come previsto per i dipendenti dell'amministrazione regionale.

