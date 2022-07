Sassoli, Consiglio Regione Toscana gli intitola Media center

FIRENZE, 22 LUG - E' stato intitolato a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo scomparso l11 gennaio scorso, il nuovo Media center del Consiglio regionale della Toscana, uno spazio a disposizione della stampa e dei gruppi consiliari per conferenze e interviste. "Oggi scriviamo una nuova pagina della Toscana - ha commentato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo .- Il Media center segnerà un pezzo della nostra storia, profondamente radicato nei nostri valori e ideali, ma rivolto ad un grande uomo delle istituzioni, un grande politico, un grande giornalista. Il Consiglio regionale deve diventare sempre più una 'casa di vetro' per tutte le cittadine e i cittadini. Un consiglio più digitale vuol dire più accessibile, più trasparente, più efficiente". Ringraziamenti per il Media center sono arrivati dalla moglie di Sassoli, Alessandra Vittorini che attraverso una lettera inviata a Mazzeo si è detta "profondamente onorata di questo importante riconoscimento. La prego - si legge nella missiva - di accogliere i nostri sentimenti di gratitudine e di portare il nostro personale saluto e i nostri ringraziamenti ai rappresentanti delle istituzioni e a tutti i presenti". Per il presidente della commissione per le politiche europee Francesco Gazzetti "grazie a questa sala a disposizione di tutti gli operatori della comunicazione e dell'informazione e dei gruppi consiliari, l'Assemblea legislativa della Toscana continua nel solco del dialogo che ha sempre contraddistinto Sassoli". Di "bella occasione per ricordare Sassoli nelle sue due vite, da giornalista e da politico" ha infine parlato l'eurodeputata Simona Bonafè.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA