Scandalo Sicilia: a un mese dal voto il governo Schifani e l'Ars ancora in alto mare

In Sicilia l’election day del 25 settembre ha consentito agli elettori di andare a votare in un’unica tornata per le politiche e le regionali. Ma mentre a Roma si è formato il nuovo governo Meloni e le Camere hanno votato gli uffici di presidenza, a Palermo tutto è fermo. Devono ancora essere proclamati 21 deputati: 13 a Catania e 8 a Messina.

Così a distanza di un mese dal voto tutto è paralizzato: niente Assemblea siciliana e niente governo, col presidente della Regione, Renato Schifani, da quasi due settimane con in mano tutte le deleghe.

Gli uffici circoscrizionali di Catania e Messina stanno ancora verificando le schede per via di una serie di errori emersi in alcune sezioni delle due province. Solo dopo che l’ufficio centrale proclamerà tutti gli eletti, la segreteria generale dell’Assemblea potrà organizzare l’accoglienza dei 70 neo-deputati e a seguire la convocazione della prima seduta parlamentare della XVIII legislatura con l’elezione del presidente dell’Assemblea.

All’insediamento dell’Ars è legato a stretto filo Schifani: una norma di due anni fa prevede che a partire da questa legislatura gli assessori nominati dal presidente della Regione debbano giurare davanti all’Ars prima di potersi insediare e assumere le piene funzioni.

Per quel che riguarda gli ultimi eletti, l’agognata pec potrebbe finire nelle caselle di posta elettronica dei deputati già oggi, ma per quel che trapela nel territorio catanese non ci dovrebbero essere grandi sconvolgimenti rispetto ai numeri usciti dalle urne. Il partito di Raffaele Lombardo per meno di 300 voti, non porta a casa la rimonta sul secondo seggio che era conteso al Pd e quindi l’ex europarlamentare e sindaco di Militello Val di Catania Giovanni Burtone farà il suo ritorno a Sala d’Ercole.

Anche il territorio peloritano con Messina in testa, confida nella giornata di oggi per ultimare il prepartita della nuova legislatura. Eletto invece in tre province, Palermo, Catania e Caltanissetta, il referente regionale e candidato a Palazzo d’Orleans del Movimento 5stelle Nuccio Di Paola, a breve scioglierà la sua riserva, decidendo per quale seggio optare «Sono sereno e nei prossimi giorni comunicherò la mia scelta. Un passaggio che verrà condiviso- precisa- con il leader del movimento Giuseppe Conte, ma, naturalmente, anche con il gruppo». Nel 2012, Giancarlo Cancelleri, che si trovava nella attuale, identica situazione di Di Paola, optò per il seggio nisseno.

Il conteggio su Palermo invece porta in dote una sorpresa e più di un grattacapo. Pietro Alongi infatti, fedelissimo del presidente della Regione Renato Schifani, supera al fotofinish l’ex presidente dell’Ars Francesco Cascio, che da un anno partecipa al torneo delle beffe in casa forzista. Prima “sindaco in pectore” del centrodestra che poi si accordò su Roberto Lagalla, poi vicesindaco, costretto al passo di lato e ora, secondo dei non eletti in quello che promette di diventare uno scivoloso terreno di confronto e di rivendicazioni all’interno degli azzurri.

Il primo punto da chiarire, rimane il più complicato, se cioè, il presidente uscente dell’Ars Gianfranco Micciché, confermerà, come pare, la sua scelta di optare per una permanenza a Sala d’Ercole, o se verrà recuperato “in extremis” al Senato. Il cambio di postazione, nella ragguardevole circostanza in questo caso, tra Alongi e Cascio, fornisce ulteriori elementi di interesse. Entrambi infatti vicini a Schifani, rischiano di passare i prossimi cinque anni fuori dall’Ars se Miccichè manterrà fede al suo proposito di dedicarsi ancora all’Isola come parlamentare regionale.

A questo punto potrebbe tornare in ballo la revisione del criterio per cui in giunta sarebbero andati solo deputati. Ma per mandare in scena un film diverso da quello per cui c’è già una sceneggiatura consolidata ci vuole un regista talentuoso e che sia in grado di fare miracoli e anche di quelli importanti. In caso contrario, sarà complicatissimo.

