Mentre Renato Schifani si insedia, la Giunta regionale attende l'Ars

Domani è il giorno di Renato Schifani che sarà proclamato presidente della Regione Siciliana. Venerdì, poi, l'insediamento e il conseguente passaggio di consegne con il governatore uscente Nello Musumeci. Prende così forma il nuovo Governo regionale che non ha però ancora una Giunta in attesa della nomina dei 70 deputati eletti all'Ars.

Se, infatti, per il governatore proclamazione e insediamento si avranno entro questa settimana, a causa delle difficoltà nelle operazioni di verifica del voto in decine di sezioni in Sicilia la proclamazione dei deputati regionali è al momento ferma. Un’impasse che avrà effetto, per la prima volta, anche sui tempi del futuro esecutivo.

La nuova legge regionale del 28 ottobre 2021 numero 26, lega questi due passaggi. In precedenza il presidente della Regione eletto e poi proclamato nominava la giunta, che immediatamente era nel pieno dei propri poteri. Con l'entrata in vigore della nuova norma, gli assessori possono esercitare le proprie funzioni solo dopo il giuramento davanti all'Assemblea Regionale Siciliana.

Il percorso, scandito dallo Statuto, prevede che la prima seduta a Sala d'Ercole sia convocata dal neo presidente della Regione, ma solo dopo la proclamazione di tutti i 70 deputati da parte dell'ufficio elettorale centrale della Regione. Entro 20 giorni da quella data, il presidente della Regione dovrà quindi convocare la prima Assemblea per eleggere il nuovo presidente dell'Ars - in quella occasione a presiedere i lavori sara' il deputato piu' anziano – e solo dopo, sarà possibile fissare una seduta con all'ordine del giorno il giuramento dei singoli assessori che, finalmente, saranno pienamente operativi. La formazione dei gruppi, invece, è prevista entro i cinque giorni successivi alla prima seduta: successivamente, completato l'ufficio di Presidenza, si procederà con le elezioni delle Commissioni.

Fino ad allora, però, il neo governo rimarrà in stand by, mentre la macchina regionale continuera' a operare solo per l'ordinaria amministrazione.

