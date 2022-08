Schifani candidato “solo” in Sicilia senza “paracadute” romano: «Ho scelto la mia terra»

«Non ho chiesto nessun paracadute...». Renato Schifani, esponente storico di Forza Italia, ha deciso di non candidarsi alle politiche per dedicarsi a tempo pieno alla “sua Sicilia” come candidato del centrodestra alla guida della Regione. Schifani spiega così le ragioni della sua scelta: «E' giusto lasciare spazio ad altri, avendo deciso di sposare questo prestigioso progetto politico di candidato alla guida della mia Regione».

«Ho sempre anteposto gli interessi della mia terra a qualsiasi ragionamento politico personalistico e anche stavolta ho agito nello stesso modo. Ho scelto la Sicilia. In Sicilia per la Sicilia» ha poi scritto su Twitter il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione siciliana che sui social ha lanciato l'hashtag #InSiciliaPerLaSicilia.

Schifani oggi ha partecipato a una riunione convocata dl coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, insieme con gli assessori regionali e dei coordinatori provinciali. E Miccichè ha detto: «Il nervosismo di Barbagallo tradisce il timore - più che giustificato - che il segretario regionale del Pd nutre nei confronti di un candidato forte come Renato Schifani, che fonda la propria proposta sul progetto vincente del centrodestra intero e unito. Dalle sue parole traspare la delusione per il fatto di trovarsi di fronte proprio Schifani e non altri avversari che magari avrebbe preferito. Barbagallo dovrà farsene una ragione: la coalizione è unita, il Terzo Polo non esiste e non scalfirà i consensi del centrodestra, che alle elezioni in Sicilia uscirà vittorioso sia alle Politiche che alle Regionali».

