Schifani e il nuovo corso del suo governo: «Subito legge per ripristinare le Province»

Il nuovo governo regionale guidato da Renato Schifani potrebbe ripristinare le province. Lo ha detto lo stesso presidente secondo cui serve «subito una soluzione legislativa per ripristinarle, perché sono necessarie per servizi di base»

Pubblicità

«Uno dei primi atti del mio governo – ha spiegato meglio Schifani - dovrà essere quello di trovare una soluzione legislativa che permetta di reintrodurre le vecchie Province e con elezione diretta. Non è un fattore squisitamente elettorale o campanilista, ma oggi mancano gli interlocutori per alcuni servizi di base. È necessaria una presenza istituzionale sul territorio più efficace, più capillare. Presenteremo un disegno di legge in questa direzione, e spero che su questo ci possa essere collaborazione anche con le opposizioni».

Il presidente della Regione ha parlato durante la cerimonia di consegna delle lauree e di inaugurazione dell'anno accademico 2022/2023 della Facoltà di Medicina e Farmacia dell'Università rumena "Dunărea de Jos" di Galați a Enna.

Le ex Province furono abolite con legge regionale nel 2013, allora la norma fu spinta dal governo di Rosario Crocetta. Gli enti furono trasformati in Liberi Consorzi e vennero istituite le tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina: ma da allora si sono succeduti commissari nominati dalla Regione. Intanto gli enti sono entrati in profonda crisi finanziaria.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA