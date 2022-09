Schifani stacca De Luca di parecchio: è lui il nuovo presidente della Regione

Lo spoglio è ancora da completare, ma ormai non ci sono più dubbi. Anche in Sicilia il centrodestra porta a casa la vittoria con Renato Schifani presidente della Regione. Stravince il candidato, espressione in primis di Forza Italia e poi dell'intera coalizione di centrodestra, con un risultato che sta per sfiorare il 42% delle preferenze. Si lascia dietro, a debita distanza, il suo maggior competitor Cateno De Luca, che al momento è secondo con il 24,6%, Caterina Chinnici del Pd che ha totalizzato, finora, il 16%, staccata di poco dal candidato del M5S Nuccio Di Paola con il 15%.

