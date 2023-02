Schlein, ieri sconfitta netta, al Pd serve identità chiara

ROMA, 14 FEB - "Sapevamo che sarebbe stata dura però chiaramente è una sconfitta netta. Per risalire serve darci un'identità chiara, comprensibile e coerente. Forse è un po' la chiarezza che è mancata in questi ultimi anni. È anche il motivo per cui ho deciso di tornare nel Partito Democratico e dare il mio contributo per dare un profilo chiaro a questo partito. La destra vince le elezioni e fa la destra. Noi dobbiamo costruire la sinistra perché è mancata in questi anni". Lo ha dichiarato Elly Schlein, candidata alla Segreteria del Pd, commentando i risultati delle elezioni regionali durante la trasmissione 'Forrest' su Radio 1.

