Schlein,mio è stato un ritorno nel Pd, non sono un'estranea

ROMA, 15 DIC - "Il Pd è l'unico che, a seguito della sconfitta, ha deciso di mettersi in discussione, con un gesto di grande generosità. Per me è stato un ritorno, mi sono tesserata al circolo della Bolognina, dove avevo seguito la mia prima assemblea: non sono un'estranea, abbiamo lavorato e governato insieme. Ci sono stati elementi di frattura, ma questo congresso serve a fare un chiarimento politico e trovare una identità chiara". Lo ha detto la deputata e candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein, ad Agorà, su Rai Tre.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA